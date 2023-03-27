Представники телеканалу заявили, що їм потрібно "провести додаткові консультації щодо використання цифрових технологій".

Нещодавно навколо серіалу "Останній лист коханого" розгорівся скандал. Телеканал СТБ випустив рекламу, в якій з'явився російський актор Прохор Дубравін. Щоправда, його обличчя за допомогою сучасних технологій замінили на обличчя українського актора Дмитра Саранскова.

Громадськість різко негативно сприйняла такий креатив від телеканалу СТБ, і звинуватила компанію в тому, що під час війни для них "гроші не пахнуть".

Зараз на сторінці СТБ з'явилася публікація, де сказано:

Відео дня

"Телеканал СТБ прийняв рішення відкласти показ українського серіалу "Останній лист коханого". Мовник проведе додаткові індустріальні консультації для обговорення та ратифікації використання цифрових технологій в контенті, в тому числі зважаючи на кращий міжнародний досвід".

У коментарях думки з цього приводу розділилися.

Реакція соцмереж

"Відкласти? Ви збираєтеся це іншим сезоном запустити? З новим обличчям?"

"Нічого не зрозуміла. А можна по-людськи пояснити, що той мовник має на увазі?"

"Але там же наші актори 90%. Яка колосальна робота коту під хвіст! Замінили ж актора"

"Тому що головою потрібно думати перед тим, як кликати в серіал російських акторів. Війна не рік тому почалася"

Нагадаємо, сам Прохор Дубравін поглумився над українцями після новини про те, що його обличчя замінили обличчям іншого актора, зовні схожого.

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