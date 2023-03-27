Нещодавно навколо серіалу "Останній лист коханого" розгорівся скандал. Телеканал СТБ випустив рекламу, в якій з'явився російський актор Прохор Дубравін. Щоправда, його обличчя за допомогою сучасних технологій замінили на обличчя українського актора Дмитра Саранскова.
Громадськість різко негативно сприйняла такий креатив від телеканалу СТБ, і звинуватила компанію в тому, що під час війни для них "гроші не пахнуть".
Зараз на сторінці СТБ з'явилася публікація, де сказано:
"Телеканал СТБ прийняв рішення відкласти показ українського серіалу "Останній лист коханого". Мовник проведе додаткові індустріальні консультації для обговорення та ратифікації використання цифрових технологій в контенті, в тому числі зважаючи на кращий міжнародний досвід".
У коментарях думки з цього приводу розділилися.
Реакція соцмереж
- "Відкласти? Ви збираєтеся це іншим сезоном запустити? З новим обличчям?"
- "Нічого не зрозуміла. А можна по-людськи пояснити, що той мовник має на увазі?"
- "Але там же наші актори 90%. Яка колосальна робота коту під хвіст! Замінили ж актора"
- "Тому що головою потрібно думати перед тим, як кликати в серіал російських акторів. Війна не рік тому почалася"
Нагадаємо, сам Прохор Дубравін поглумився над українцями після новини про те, що його обличчя замінили обличчям іншого актора, зовні схожого.