У прямому ефірі в Інстаграм разом з кар’єрним коучем з США Оленою Поліщук (Сабрі) дали поради з кар’єрного зростання у період світової пандемії.

Ведуча ТСН Марічка Падалко на своїй сторінці в Instagram продовжила традиційні прямі ефіри з зірками та експертами. Нещодавно відбувся ексклюзивний ефір з олімпійською чемпіонкою Оксаною Баюл. Тепер телеведуча звернулася до теми кар’єрного зростання та запросила на розмову коуча, кар’єрну консультантку та авторку книги “Ви можете більше” Олену Поліщук (Сабрі). Співрозмовниця телезірки за 20 років змінила 5 професій на 4 країни. Родом з України, зараз мешкає у Кремнієвій Долині (США) звідки допомагає людям зі всього світу знаходити найкращу роботу. Як виявилось, навіть у часи пандемії це можливо, а допомогти можуть соціальні мережі.

"У нас не сильно розвинена культура звернення до кар'єрних консультантів. Наприклад, якщо у вас щось болить, ви йдете до лікаря, встановлюєте діагноз і отримуєте план лікування ... А якщо Вам “болить” робота? Який план? Хто “лікує?", - зазначила Марічка Падалко.

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Просто зі столиці Кремнієвої Долини, міста Сан-Хосе, Олена розповіла про дієві інструменти, які дозволять побудувати успішну кар’єру. Для початку порекомендувала пройти тести, які допоможуть виділити сильні сторони - 16 Personalities та тест D.I.S.C. “Важливо знати і демонструвати свої сильні сторони. Працюйте з тим, що у вас вже є. Показуйте свою цінність компанії, де працюєте. Кожен з нас унікальний, такого іншого немає. Концентрируйтесь на цьому.”, - порадила Олена Поліщук.

Надактуальним кар’єрний коуч назвала роботу над власним особистим брендом. У пошуку роботи в сучасному світі не обійтися і без профілю у найбільшій соціальній мережі для професіоналів LinkedIn, яка вже стала дуже популярною у всьому світі. “Ви маєте повністю заповнити свій профіль, вказати місця роботи, навички, додати відповідні фото”, - коментує Олена Поліщук. - У США через LinkedIn кожного дня пропонують роботу тисячам людей. Це ваше живе резюме, де одразу видно, хто ви”. А ще ефективний шлях - як знайти роботу у міжнародній компанії, живучи в Україні.

Вести соціальні мережі, де ділитися професійними результатами, розповідати робочі новини - все це важливо, аби майбутній роботодавець побачив, з чого складається ваше професійне життя.

А у часи пандемії телеведуча та коуч порадили не зупиняти пошуки. І використовувати більше онлайн інструментів. Представникам креативних професій порадили ділитися портфоліо або прикладами робіт на ресурсі Behance, а також зареєструватися на сайтах для фрілансерів Feverr та UpWork. До слова, сучасний ринок праці поступово стає все більш вільнішим від ейджизму. І во 40 років, і в 50-т у світі можна знайти роботу мрії.

Підписники Марічки Падалко дуже тепло відгукнулися на ефір та ставили запитання, за що отримали книгу Олени Поліщук “Ви можете більше”. Слухачі ефіру залишали свої відгуки та подяку за актуальну тему: “Дуже вдячна за ефір. Для мене він велика підтримка”, “Дякую. Цікавий ефір. Саме те, що мені потрібно було почути”, “Дякую за ефір. І дуже вчасно потрапив у моє поле зору”.

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Автор: Діана Могилєвич