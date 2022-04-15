Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Юля поїхала до батьків.

Телеведуча Юлія Панкова розповіла, що коли РФ вдерлася на територію України 24 лютого, вона швидко зібралася і поїхала до батьків. Там вона провела два тижні в підвалі, а потім, на свій страх і ризик вирішила тікати. Зараз вона в Швейцарії.

Про це сама Панкова розповіла в інтерв'ю "ЖВЛ".

Юлія згадала, що було з нею вранці 24 лютого.

"Як я стояла на паркінгу і наді мною пролетіло два винищувачі, у мене оніміли ноги, і я зрозуміла, що війна почалася", - поділилася враженнями одна з ведучих програми "Ревізор".

Панкова розповіла, що терміново вирушила до батьків. Дорога в 40 кілометрів зайняла понад 4 години. Юля зізнається, намагалася оминати на своєму шляху якісь важливі об'єкти типу мостів, заводів і т.п.

"Дуже страшно було проїжджати повз Гостомельський аеропорт Мені пощастило, я проїхала якраз у віконечко, коли було тихо, бо в той день його хотіли стратегічно захопити", - згадала Юлія.

Телеведуча розповіла, що коли вона доїхала до батьків, то вже нікуди не змогла виїхати, а над головою літала військова авіація.

Після того, як Юля з родиною провела 14 днів в підвалі окупованого Гостомеля, вона вирішила тікати.

"Не було жодних гарантій, що ми виживемо. Я так посиділа і думаю, що треба змиритись, і покластися на Бога, а як нас вб'ють, то це, мабуть, буде швидко. Я собі сказала: блін, мені вже 32 роки. Я вже так багато за своє життя бачила класного, неймовірного, я подорожувала, я зустрічала дуже крутих людей. У мене багато в моєму рюкзачку досвіду, і як це життя закінчиться, то я можу сказати, що це було класне життя", - поділилася Юлія Панкова.

Нагадаємо, Нацрада внесла Марченко, Єгорову і ще 11 медійників до реєстру держзрадників.

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