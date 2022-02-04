Колишня дівчина виконавця Белла Хадід відписалася від нього і від своєї подруги в соціальних мережах.

Папараці помітили виконавця The Weeknd'а і колишню подругу його екс-дівчини Белли Хадід, Сіму Хадру під час їх вечері в Лос-Анжелесі.

Це не перший випадок, коли 31-річного співака (справжнє ім'я Абель Тесфайє) помітили з 29-річною Сімі після того, як в квітні минулого року вперше з'явилися чутки про те, що вони зустрічалися. Про це пише видання The Daily Mail.

Тепер пару застали, коли вони разом залишали шикарний готель Sunset Tower в Західному Голлівуді після побачення за вечерею.

Читайте такожПісня The Weeknd встановила рекорд з перебування у рейтингу Billboard Hot 10025-річна модель Белла Хадід, як повідомляється, відписалася від The Weeknd і Сімі в минулому році після початкових повідомлень про те, що вони з її подругою зустрічалися, хоча до цих пір їх не бачили разом.

Сімі родом з Саудівської Аравії, її батько впливовий бізнесмен. Після переїзду в США дівчина подружилася з Белою Хадід, а тепер несподівано для всіх закрутила роман з її колишнім хлопцем. Сімі разом зі своєю сестрою Хазе Хадрою, відомі як Simi And Haze, – однояйцеві Палестинські Близнюки. Сестри створили діджейське шоу, а в 2021-му сестри запустили власну лінію косметики SIMIHAZE BEAUTY.

Белла Хадід і The Weeknd зустрічалися з 2015 по 2019 рік. Вони вперше зустрілися на початку 2015 року. Перш ніж розлучитися назавжди в серпні 2019 року, зірки постійно сходилися і розходилися.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі і The Weeknd "підігріли" чутки про свій роман. Цього разу пара влаштувала "таємне побачення" на концерті в Лос-Анджелесі, де виступив репер Мустафа.

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