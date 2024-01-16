Жінка досі не може з ним змиритися.

Відома американська акторка Ніколь Кідман відверто розповіла про свій комплекс з дитинства. Виявилось, що жінка соромиться свого зросту, який у неї 180 сантиметрів. Про це вона розповіла в інтерв'ю Radio Times та згадала історію про перші кастинги у кіно.

"Мені сказали: "У тебе не буде кар'єри. Ти занадто висока". Я пам'ятаю, як проходила проби на роль Енні. Це був великий кастинг, у якому брали участь сотні людей. У мене не було агента, я просто прийшла. Моя мама сказала: "Ой, будь ласка, нам обов'язково тут бути? Скільки часу це займе?", - розповіла акторка.

Далі вона додала, що вмовила маму залишитися, а комісію подивитися на неї. Тоді вони неочікувано почали вимірювати зріст Кідман, адже думали, що вона маленька для ролі.

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"Я перевершила всі їхні сподівання! Вони думали, що я нижче 160 см, а я вже тоді була зростом 164 см! Я така: "Будь ласка, можна я спробую себе в кастингу?" І мене прослухали. Але я не отримала тоді ролі", - згадала Ніколь.

Цікаво, що вже у 13 років зріст Кідман був 180 сантиметрів. Тоді її почали ображати однолітки, тому вона не любить згадувати підліткові часи.

"Мене дражнили і називали Сталкі, наче я довга вузька смужка. Люди запитували: "Як там повітря?" Але, коли я стала дорослою все одно чую: "Ти набагато вища, ніж я думав", або чоловіки сперечаються про те, наскільки високими мають бути мої підбори", - зазначає Ніколь.

Зараз, коли жінка досягла неймовірного успіху та визнання у всьому світі, Кідман все одно вважає, що на будь-якій червоній доріжці вона має вигляд жирафи. І хоч зріст не обмежує її у роботі, акторка визнає, що це все одно болісна для неї тема.

"Мене це турбує, коли я граю і хочу бути маленькою. Я неймовірно вдячна за те, що здорова і можу ходити. Проте у мене були проблеми з колінами через мій зріст і це справді мій комплекс", - сказала Кідман.

Що відомо про Ніколь Кідман

Нагадаємо, Ніколь Кідман - американська акторка, яка має багато престижних премій. Зокрема, вона є лауреат премії "Оскар" 2003 року за роль у фільмі "Годинник", володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї Слави". Також Кідман володарка шести премій "Золотий глобус", премії BAFTA та двох премій "Еммі".

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