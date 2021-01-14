Також Свінтон зізналася, що в молодості у неї не було особливих кар'єрних амбіцій.

Відома британська акторка Тільда Свінтон оголосила себе квіром – людиною, яка не відповідає традиційній сексуальній і гендерній ідентичності.

Читайте такожЗ'явився локалізований український трейлер "Людського голосу" Педро АльмодовараТаку заяву вона зробила в інтерв'ю Vogue.

"Я впевнена, що в моєму випадку квір – це про чуттєвість. Я завжди відчувала себе квіром. Шукала свій цирк квірів і знайшла його. Це мій світ. Тепер я в одній родині з режисерами Уесом Андерсоном, Пон Чжун Хо, Джимом Джармушем, Лукою Гуаданьїно, Лінн Ремсі, і Джоенною Хогг", – зазначила вона.

Серед своїх близьких людей вона також назвала померлих модельєра Карла Лагерфельда і режисера Дерека Джармена.

За словами Свінтон, попри співпрацю з такими відомими кінематографістами, в молодості у неї не було особливих кар'єрних амбіцій.

"Якщо ви б запитали мене про мої плани в 10 або 20 років, то вони полягали лише в тому, щоб бути разом з сім'єю, мати друзів, які змушують мене сміятися або самі сміються з моїх жартів, і жити в Шотландії біля моря, маючи купу собак з городом", – сказала вона.

Тільда Свінтон: чим відома акторка

Тільда Свінтон – британська акторка, призер двох найбільших кінофестивалів світу – Берлінського (1988, 2008) і венеціанського (1991).

Лауреат премій "Оскар" і BAFTA в категорії "Краща жіноча роль другого плану" у фільмі "Майкл Клейтон" (2007).

Відома за ролями як в незалежному кіно, так і в блокбастерах.

Найбільш відомі картини з її участю – "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", "Суспірія", "Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і чарівна шафа", "Виживуть тільки коханці", "Пляж", і "Месники: фінал".

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Автор: Катерина Шварц