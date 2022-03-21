Співачка закликала їх залишатися вдома і не йти на війну.

Українська співачка Наталія Могилевська записала відеозвернення до білорусів і закликала їх не йти на війну в Україну.

"Білоруси, не йдіть воювати в Україну. Це будемо ганьбою для вашої країни", - сказала співачка.

Також вона додала, що в Україні на них чекають тільки братські могили, а не слава і гроші.

"Українська армія дуже сильна, нас підтримує весь світ. Ми вб'ємо кожного, хто зайде на нашу територію зі зброєю в руках! На вас не чекають тут ні слава, ні гроші. Тільки порожні братські могили, в яких вас не знайдуть ваші матері і діти", - сказала Могилевська.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова також закликала білорусів не йти на війну в Україну.

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