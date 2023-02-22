Співачка заявила, що виконуватиме лише україномовні пісні.

Українська співачка Тіна Кароль, в репертуарі якої було багато пісень російською мовою, вирішила більше не виконувати їх на своїх концертах, якими б дорогими вони для неї не були і як би їх не любили слухачі.

Таку заяву вона зробила на концерті в Лос-Анджелесі. Вона додала, що з 24 лютого не дозволяла собі співати російськомовні хіти, оскільки це мова країни-агресора, яка напала на її рідну Україну.

"Я відмовилася від усіх своїх пісень, які були російською мовою. Правда. З початку війни вони жодного разу не звучали від мене. Пряма заява", - сказала співачка.

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Крім того, нещодавно на одному з концертів Тіна Кароль послала на три літери всіх, хто надсилає їй російські прапори.

У коментарях під відео українці написали, що Тіна неймовірна і додали "Слава Україні!"

Нагадаємо, раніше між Тіною Кароль і Христиною Соловій виник конфлікт. Соловій дала інтерв'ю, в якому розкритикувала свою колегу за російськомовний репертуар. Тіна в свою чергу відповіла, що все буде добре і додала кілька смайликів з посмішкою.

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