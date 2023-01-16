Соловій заявила, що всі найпопулярніші релізи Тіни - це російська музика.

Днями в мережі розгорівся скандал через висловлювання співачки Христини Соловій на адресу Тіна Кароль. Та сказала, що всі популярні релізи Тіни - це російськомовна музика.

"У Тіни я не пам'ятаю жодної пісні, яка на мене вплинула. Ми говоримо про україномовні треки. Всі її найпопулярніші релізи - це російська музика", - говорила Соловій в одному зі своїх інтерв'ю, і зазначила, що надихалася в основному українськими піснями Лорак, Білик і Руслани.

Тіна Кароль зараз у своєму блозі опублікувала уривок цього інтерв'ю і підписала: "Все буде добре", додавши кілька емодзі.

Відзначимо, що в коментарях до публікації з фрагментом інтерв'ю Соловій в Instagram її вже почали цькувати за подібне висловлювання.

Реакція соцмереж

"Так бери Лорак і їдь в Рашку"

"Ось таких потрібно гнати з українського шоубізнесу"

"Жахливе інтерв'ю. Одна заздрість"

"Толерантність до Лорак... Може теж в Москву, Христиночка? Тут нам не потрібна Лорак з її заслугами"

Зазначимо, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Тіна Кароль дійсно співала найчастіше російською мовою. Також у неї було кілька англомовних пісень. Однак після 24 лютого вона перейшла на українську та англійську, відмовившись від колишніх хітів російською.

Нагадаємо, Тіна Кароль показала щемливі кадри з сином і покійним чоловіком.

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