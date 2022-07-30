Зараз зірка і її спадкоємець перебувають у Франції, де нещодавно зустрілися.

Співачка Тіна Кароль зараз проводить час зі своїм єдиним сином Веніаміном Огіром. Вони зустрілися у Франції, адже у хлопчика зараз закінчився навчальний рік, і він може провести час десь на відпочинку.

Тіна, у якої досить щільний графік благодійних концертів, все ж знаходить час побути зі своєю дитиною. Зараз вона виклала селфі, де вони з Венею позують в патріотичних футболках. Наряди однотонні, з гербом України на грудях. Кароль обрала собі білу, а її син обрав колір Хакі.

Нагадаємо, нещодавно зірка похвалилася успішністю свого сина. У блозі вона виклала фотографію документа, в якому вказані його оцінки за іспити. Там стоять тільки А і А+, що в перекладі на українську систему оцінювання означає 11 і 12.

Також УНІАН писав, що нещодавно Тіна Кароль показала таємничого чоловіка, з яким мило трималася за ручку.

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