Співачка показала кадри з нового кліпу на пісню "Скандал".

Українська співачка Тіна Кароль опублікувала в Instagram відео, на якому постала в спокусливому образі.

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Зірка з'явиться в кліпі на пісню "Скандал" в синій сукні з глибоким декольте. В руках Тіна тримає книгу, а перед тим як перегорнути сторінку, вона облизала палець. Такий коротенький ролик викликав ажіотаж серед її фанатів.

"Тіна вирішила на ніч суєту навести", "Як вона облизнула палець", "Допоможіть, я, здається, померла від занадто красивої дівчини на відео", "Оу, Тіно... Нічний контент", "Тіно, що ж ви творите", - пишуть фоловери.

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Автор: Діана Могилєвич