У кадрі Тіна "засвітила" ідеально плоский животик і стрункі ноги.

Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімком, на якому постала в мегасексуальному вбранні.

Читайте такожМаша Єфросиніна показалася в сексі-образі (фото, відео)Фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У кадрі артистка постала в чорній сукні з вирізами, прикрашеній блискучим камінням.

Свій образ Кароль доповнила стильними босоніжками в тон й акуратно укладеним розпущеним волоссям.

"Це черговий скандал", - підписала фотографію Тіна.

"Вау, це пожежа!", "Як сексуально", "вогонь", - пишуть у коментарях до фото.

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Автор: УНІАН