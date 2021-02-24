Кароль постала в спокусливому вбранні / фото instagram.com/tina_karol
Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімком, на якому постала в мегасексуальному вбранні.
Читайте такожМаша Єфросиніна показалася в сексі-образі (фото, відео)Фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У кадрі артистка постала в чорній сукні з вирізами, прикрашеній блискучим камінням.
Свій образ Кароль доповнила стильними босоніжками в тон й акуратно укладеним розпущеним волоссям.
"Це черговий скандал", - підписала фотографію Тіна.
У кадрі Тіна "засвітила" стрункі ніжки / фото instagram.com/tina_karol
"Вау, це пожежа!", "Як сексуально", "вогонь", - пишуть у коментарях до фото.
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