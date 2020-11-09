Серед успішних українок, представлених у книзі, – Олена Зеленська, Мілла Йовович, Маша Єфросиніна, Софія Андрухович, Еміне Джапарова, Анна Різатдінова, Джамала та багато інших.

Українська співачка Тіна Кароль прикрасила обкладинку колекційного видання книги Ukrainian Women in Vogue.

Читайте такожТіну Кароль нагородили орденом княгині ОльгиПро це повідомляється на сайті Vogue UA.

Нова книга українського Vogue присвячена героїням, які змінюють світ тут і зараз і залишають свій слід в історії.

Серед успішних українок, представлених у книзі, – Олена Зеленська, Мілла Йовович, Маша Єфросиніна, Софія Андрухович, Еміне Джапарова, Анна Різатдінова, Джамала та багато інших.

До книги Ukrainian Women in Vogue увійшли біографічні довідки про героїнь, цитати з інтерв'ю та вибрані знімки для Vogue UA.

"Найкращі кадри зі зйомок Vogue UA перетворюють цю книгу на справжню антологію фемінізму і моди. Стильні образи 60 видатних українок, які знайшли справу свого життя, – джерело натхнення на всі часи", – говорить головний редактор Vogue UA Філіп Власов.

Вперше в історії Vogue на обкладинці книги українська зірка.

"Для мене велика честь прикрасити обкладинку книги Vogue і бути в ній поруч з жінками, які не тільки знайшли справу свого життя і досягли в ньому успіху, а й надихають інших йти за своєю мрією та історією свого успіху представляють Україну у світі", - написала Кароль на своїй сторінці в Instagram.

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Автор: Людмила Жерновська