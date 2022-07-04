За словами Серги, український чоловік не має права підіймати руку на жінку.

Український музикант Коля Серга, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, нагадав продюсеру Юрію Бардашу, як він бив свою екс-дружину, співачку Луну.

Крім того, Серга в подиві від того, чому українці накинулися на Бардаша через його пропутінську позицію, якщо він ніколи не був частиною нашого народу.

"Друзі, навіщо ви так накинулися на Бардаша? По-перше, він нікого не зраджував. Зрадити можна тих, частиною кого ти є. А хіба він є частиною українського народу? Хіба є українцем чоловік, який може підняти руку на жінку і не просто підняти, а ще й регулярно її бити? Ні, таким не може бути український чоловік. Це типовий росіянин", - написав Серга у своєму Instagram.

Відзначимо, Юрій Бардаш розлучився зі співачкою Луною в 2018 році. Пізніше він одружився з Єлизаветою Коцюбою, яка нещодавно повідомила, що розлучається з ним через його позицію щодо війни в Україні.

Зазначимо, що нещодавно сам Бардаш висловився про те, що фраза "Україна - понад усе" нібито має фашистські відгомони, за що шоумена гостро засудили. На думку продюсера, дана фраза - аналог висловлювання "Deutschland über alles" (Німеччина – понад усе), яку активно використовували німецькі лідери за часів Другої світової.

Нагадаємо, через проросійську позицію Юрія Wellboy розірвав з ним контракт. Слідом за ним співпрацю припинив і режисер і автор пісень Євген Тріплов.

Вас також можуть зацікавити новини: