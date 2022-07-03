Єлизавета Коцюба виклала в Instagram фото з їхнього весілля і написала: "Юра прощай, Юра прости".

Дружина проросійського музичного продюсера Юрія Бардаша Єлизавета Коцюба зробила у себе в Instagram-блозі пост, де опублікувала знімок з їхнього весілля. В описі вона залишила короткий підпис: "Юра прощай, Юра прости" і додала хештег "#українапонадусе".

Можливість коментувати цю публікацію Ліза відключила.

Ліза і Юрій були в шлюбі з серпня 2020 року. Для продюсера це другий офіційний шлюб.

Зазначимо, що нещодавно сам Бардаш висловився про те, що фраза "Україна - понад усе" нібито має фашистські відгомони, за що шоумена гостро засудили. На думку продюсера, дана фраза - аналог висловлювання "Deutschland über alles" (Німеччина – понад усе), яку активно використовували німецькі лідери за часів Другої світової.

Нагадаємо, через проросійську позицію Юрія Луценка Wellboy розірвав з ним контракт. Слідом за ним співпрацю припинив і режисер і автор пісень Євген Тріплов.

Також УНІАН писав, що Коля Серга розсмішив мережу сатиричним віршем про путініста Юрія Бардаша.

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