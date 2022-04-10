Серга показав справжнє листування з Тодоренко.

Опальна телеведуча Регіна Тодоренко, яка мовчала про війну в Україні, вляпалася в неприємну історію, після якої її почали ще більше хейтити.

Нещодавно стало відомо про смерть її екс-бойфренда Аліка, який загинув через звірства окупантів у Бучі. Про це повідомив його друг, музикант Коля Серга. Тодоренко тоді лише виставила в сторіз свічку, але ніяк не прокоментувала цю трагічну подію.

Після масової хвилі хейту Регіна показала листування з Колею, в якій цікавилася загибеллю Аліка і тим, де його поховають. При цьому в скрині листування відповідей від Серги не було. В результаті Тодоренко звинуватила артиста в хайпі.

Зрозуміло, Серга не пройшов повз цих сторіз Регіни і оприлюднив свою версію того, що відбувається. Він опублікував запис екрану з листуванням з Регіною, де видно, що він їй таки відповідав.

За словами Колі, Регіна могла просто його заблокувати в Instagram, тому може бути не видно відповідей.

"Судячи з того, що Регіна мені писала, вона або забула, що я у неї в блоці, або це спеціально розіграно для статусу жертви, або Instagram заблокував мене для неї самостійно. Це не змінює мого ставлення до Регіни внаслідок її позиції стосовно України і всім тим жахам, що витворяє Росія, але створює додаткові питання", - написав Серга.

Нагадаємо, раніше Тодоренко відповіла Колі Серзі, який розповів про смерть її екс-коханого в Бучі.

Вас також можуть зацікавити новини: