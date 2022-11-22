Артист переконаний, що дана подія дозволить ще раз нагадати про країну всьому світу.

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який став членом журі Нацвідбору, прокоментував важливість участі України в Євробаченні-2023. Він переконаний, що це відмінна можливість нагадати про себе всьому світу і привернути увагу міжнародної громадськості до проблем в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю "Фактам".

"Та тут нема чого говорити! Я не розумію тих, хто дискутує на цю тему. Однозначно, Україна повинна брати участь, особливо в ці часи. Ми ж виграли Євробачення у 2022 році! Британське місто Ліверпуль приймає нас на проведення цього конкурсу", - сказав Тарас Тополя.

Він також прокоментував рішення міжнародного мовника EBU проводити конкурс у Великій Британії. Артист підкреслив, що в Ліверпулі Євробачення відбудеться від імені України, тому наш представник обов'язково повинен туди поїхати.

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"Ми переможці, війна не завадила нам виграти конкурс, не завадить як переможцям виступати у Великій Британії. Це чергова можливість заявити про Україну на всю Європу", - додав Тополя.

Євробачення-2023: що відомо

Попри перемогу українського гурту Kalush Orchestra, проведуть конкурс на території країни, що посіла друге місце. Таке рішення прийняв мовник EBU, грунтуючись на власній оцінці безпеки.

Фінал Нацвідбору відбудеться в Києві 17 грудня. Проведуть його в укритті. Там і вирішать, хто представлятиме країну на конкурсі наступного року.

Нагадаємо, Тарас Тополя відповів, кого підтримав у голосуванні за членів журі Нацвідбору.

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