Артист раніше розповідав, що його з друзями зґвалтував невідомий чоловік.

Екс-соліст групи "Чай удвох" Стас Костюшкін раніше розповідав, що в дитинстві став жертвою педофіла. Невідомий чоловік зґвалтував майбутнього співака разом з його друзями. Але тоді не було заведено кримінальну справу, бо діти побоялися комусь про це розповісти.

Зараз же чоловік з'явився і каже, що шкодує про скоєне. За словами педофіла, він зробив це "на слабо", оскільки сам піддавався насильству. Крім того, він хоче зустрітися зі Стасом і попросити у нього прощення. При цьому директор артиста каже, що ці вибачення вже нікому не потрібні.

Хто такий Стас Костюшкін:

З 1994 року по 2012 рік був солістом групи "Чай удвох", разом з Денисом Клявером. Спочатку група співала на розігріві у Лайми Вайкуле, потім почали виступати самі. Незабаром група стала дуже популярною, активно гастролювала, але розпалася.

У 2012 році запустив новий проект "A-Dessa". Найбільш відомі пісні нового проекту - "Fire", "Жінка, я не танцюю", "Tuzzik", "3G" і "Я бальник".

Автор: Діана Могилєвич