З чим саме будуть пов'язані хірургічні втручання актриса не уточнила.

Українська актриса і співачка Анна Трінчер, яка відома багатьом завдяки ролі в серіалі "Школа", поділилася сумними новинами. Вона повідомила в своєму Instagram-блозі, що після весілля планує лягати в лікарню.

Відомо, що одруження Анни заплановано на 22 вересня. З чим саме пов'язані майбутні хірургічні втручання, Трінчер не повідомила.

Також вона висловила занепокоєння щодо того, що не зможе близько двох місяців працювати.

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"На мене чекають дві операції... Я розумію, що два місяці буде дуже складно. І, чесно, не знаю, як налаштуватися на це. Все моє життя - це дуже божевільний темп. Я не уявляю себе без роботи, не пам'ятаю себе без роботи. Але коли є операції, у тебе фізично не виходить так працювати, як ти це робиш кожен день", - повідомила своїм підписникам зірка.

Нагадаємо, нещодавно в мережі розгорівся скандал через весільну сукню Анни Трінчер. Як повідомила сама знаменитість, вона обрала наряд жовтого кольору. На неї накинулися підписники з пророцтвом про розлучення і невдалий шлюб. Наречений Анни Олександр Волошин теж зазначив, що йому не подобається ця сукня.

Також УНІАН писав, що Анна Трінчер одягла прозору білизну і показала, як готується до весілля.

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