Хлопчик, який прославився завдяки тому, що заспівав "Ой, у лузі червона калина", зараз знову розчулив мережу.

Трирічний Леон з міста Ірпінь вже давно зірка мережі. Нещодавно він підкорив своїм виконанням "Ой, у лузі червона калина". Зараз дитина талановито переспівала легендарний хіт Кузьми Скрябіна "Сам собі країна". Відеозапис в Instagram виклав батько дитини.

"Кузьма - то любов", - сказано в описі до публікації.

Шанувальники творчості маленького Леона вже встигли оцінити новий виступ.

"Дуже красиво! Такий молодець! Хорошу основу ви вкладаєте у виховання дітей", "Надзвичайно талановитий хлопчик. Коли дивишся відео, то відразу з'являється посмішка", "Просто не вистачає слів.. і сльози на очах... Це все від емоцій! Спасибі вам за правильне виховання дітей!", "Той момент, коли хочемо щоб він не так швидко ріс, щоб довше залишалася ця дитяча шепелявість, тому що з вуст дитини дорослі пісні звучать так по-справжньому", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, названо топ-5 нових пісень про війну в Україні, які доведуть до сліз.

Вас також можуть зацікавити новини: