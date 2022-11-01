Лікарі діагностували в української знаменитості соматоморфний головний біль, викликаний функціональним уламком мозку.

Відома українська актриса Катерина Тишкевич розповіла, що вже почувається краще. Нещодавно лікарі поставили їй діагноз і почали лікування. Фахівці з'ясували, що у неї соматоморфний головний біль, викликаний функціональним уламком мозку.

"Поки на таблетках, але вони діють, це вже дуже добре. Працюю з психологом, але дуже складно не стресувати, перебуваючи тут", - поділилася знаменитість зараз.

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Хвороба Катерини Тишкевич

Цього року зірка серіалів "Ніщо не трапляється двічі", "Безсмертник", "Хороший хлопець", "Жіночий лікар" та інших розповіла, що довгі роки вона страждає від сильних головних болів.

Численні звернення до лікарів, консультації та аналізи так і не допомогли встановити причину такого стану. Знаменитість була в розпачі, тому навіть звернулася за фінансовою допомогою до шанувальників, адже планувала пройти діагностику за кордоном.

Восени Тишкевич повідомила фанатам, що лікарі нарешті змогли поставити знаменитості діагноз і вона почала лікуватися новим методом.

Судячи з частих публікацій актриси, вона не втрачає надії на повне одужання, проте лікування ще триває.

"Думаю на зиму трохи себе перемістити в іншу країну... Так що лікування триває", - додала знаменитість.

Нагадаємо,актриса Тишкевич, що бореться з невідомою недугою, розповіла про свій стан.

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