За словами Танковича, йому ще пощастило.

Український шоумен і комік Дмитро Танкович заявив, що російські окупанти побували і в його будинку теж. Але йому пощастило, що будинок хоча б не потрапив під обстріли.

За його словами, загарбники розмародерили його будинок у Бучі. На щастя, ракети не влучили в будинок, а також там не було мін.

"Після того, що я побачив у Бучі, я за свій будинок взагалі перестав переживати. Скажу відверто: мені пощастило. Його тільки размародерили. Міни і ракети туди не влучили", - сказав Танкович в ефірі телеканалу ICTV.

Він додав, що вперше побачив фотографії з Бучі, Ірпеня та Гостомеля в той день, коли у нього мав відбутися благодійний концерт у Польщі. Але після побаченого він не міг зібратися з думками і переживав, що виступ може зірватися. Проте, на щастя, концерт таки відбувся.

Нагадаємо, раніше Дмитро Танкович заявив, що зневажає боягузливих росіян, які мовчать про війну в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: