Квартира Цвєтанської, на щастя, вціліла.

Українська журналістка Євгенія Цвєтанська розповіла, що в перші дні війни відвезла сина з Києва в більш безпечне місце. Але днями їй потрібно було повернутися до Києва, щоб вирішити деякі питання.

По приїзду вона зайшла в гості до знайомих. На щастя, вона там затрималася, тому що в цей період в її житловий комплекс потрапила ракета. Цвєтанська припустила, що може горіти її будинок, коли побачила вдалині дим.

"Стою і думаю - а раптом це мій будинок. Не повірите. Це горів мій житловий комплекс. Інша сторона. Зі мною, з моєю квартирою, в результаті все ок. Але троє постраждалих і купа переляканих сусідів по приїзду додому. Просто уявила, що була б з Макаром. Що я можу забрати з собою цінне? Я забрала його! Звідси. Подалі", - сказала Цвєтанська.

Вона додала, що забрала з квартири все найцінніше, а також прихопила парфуми, які довго відкладала на потім.

"Вибрала улюблені іграшки Макара. Вантажівка Лева і його друзів. Вибрала свої найкрасивіші речі. Найкрасивіші речі Макара. І улюблені парфуми, які тримала в красивій коробці і відкладала на потім. Не потім. Зараз. Хочу жити зараз. Хочу жити і щоб жила моя дитина. Це головне", - підсумувала журналістка.

Нагадаємо, раніше ведуча Інна Москвіна показала, на що окупанти перетворили її будинок.

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