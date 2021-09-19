Співачка постала в яскравому образі.

Українська співачка Аліна Гросу оприлюднила у своєму інста-блозі фотографії з весілля своєї подружки.

Виявляється, артистка була подружкою нареченої, а її коханий, російський актор Роман Полянський - свідком. Нагадаємо, раніше Аліна говорила про те, що якщо зловить букет нареченої, то подумає і про власне весілля.

На весілля Гросу прийшла в лавандовій сукні будуарного стилю з казковим пухом і сіточкою в каменях. Також вона розпустила кучеряві локони і нанесла яскравий макіяж. В руках співачка тримала ніжний букетик.

"Будьте щасливі, наші янголята. Нехай сімейне життя подарує вам виключно позитивні моменти в житті, панує любов, мир, радість, натхнення, успіх і скоріше звучить дитячий сміх і нехай якщо разом - то вже назавжди", - підписала фото Гросу.

"Які всі красиві", "Артистка кабаре, а не подружка нареченої", "Шикарно", "Будуарно", "У вас дуже красиве і незвичайне плаття", - пишуть шанувальники.

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Аліна Гросу - українська співачка, що працює в стилях: танцювальна музика і поп-рок. Працює на професійній сцені з 4 років, з 1999 року.

Вперше на Аліну звернула увагу її хрещена, українська зірка естради і композитор Ірина Білик. Вона подарувала їй пісню "Рушничок", а потім написала ще кілька пісень: "Свобода", "Бджілка", "Маленька любов".

Зараз Гросу випускає ліричні пісні і знімає на них кліпи. Відзначимо, у багатьох кліпах брав участь і її коханий Роман Полянський.

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Автор: Діана Могилєвич