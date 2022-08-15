Співачка розповіла про свою коханого з посмішкою на обличчі.

Українська співачка Надя Дорофєєва відповіла на питання журналістів, як пройшла її зустріч з Михайлом Кацуріним після того як вона повернулася в Україну.

Спочатку зірка засоромилася. Вона зізналася, що публічно ще не обговорювала тему стосунків з новим коханим. При цьому Дорофєєва розповіла, що перша зустрічі з Кацуріним після її повернення до Києва була теплою.

"Я дуже щаслива. Це все що я можу сказати", - сказала співачка з посмішкою на обличчі в ефірі телемарафону.

Також зірка сказала, що дуже скучила за своїм коханим, поки була за кордоном і виступала на благодійних концертах. За її словами, їй дуже приємно перебувати поруч з ним.

Нагадаємо, в березні 2022 року стало відомо про розлучення Дорофєєвої і Дантеса. Пізніше з'ясувалося, що співачка будує стосунки з ресторатором Михайлом Кацуріним.

Крім того, раніше таролог відповіла, чи зійдуться знову Дантес і Дорофєєва.

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