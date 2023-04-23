Ліза Галкіна народилася 18 вересня 2013 року в зірковій родині Максима Галкіна і Алли Пугачової.

Сім'я Алли Пугачової завжди викликала інтерес у суспільства. І не тільки з тієї причини, що вона - видатна співачка, а й тому, що всім цікаво спостерігати за стосунками пари з такою величезною різницею у віці. А коли в 2013 році у Максима і Алли народилися діти, багато хто взагалі не міг повірити в те, що це можливо.

Ось уже 10 років двійнята Ліза і Гаррі радують зіркових батьків і їхніх фанатів. У перший час після народження Алла не хотіла, щоб її спадкоємці були на виду, проте Максим переконав її в тому, що малюків з дитинства потрібно привчати до публічності.

Зараз Максим Галкін повернувся до Ізраїлю після великого туру по США і Канаді. Він показав відео та фотографії, зроблені під час прогулянки з дітьми. На кадрах видно, що Ліза і Гаррі сильно подорослішали.

Відео дня

Шанувальники відзначають, що дівчинка з кожним днем стає точною копією своєї мами. Про це говорять виразні риси обличчя, форма носа, посмішка, кучеряве волосся і навіть міміка.

Артистизму у дівчинки хоч відбавляй. Вона з дитинства займається вокалом, а також Алла Борисівна вчила дочку грати на фортепіано.

Реакція соцмереж на дорослу Лізу Галкіну

"Дівчинка - точна копія своєї мами! Прекрасна Алла дала їй все найкраще!"

"Так приємно спостерігати за цими дітками! Вони дуже красиві і талановиті. Особливо Лізочка! Як же вона схожа на свою маму!"

"Дуже красива! Вся в матір!"

Нагадаємо, Кароль розповіла, про що спілкувалася з Пугачовою в Ізраїлі.

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