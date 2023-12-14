Він виступає за українізацію суспільства.

Музикант Павло Зібров завжди розмовляє українською мовою, проте до повномасштабного російського вторгнення він не нав'язував свою думку громадськості з цього питання.

Однак після 24 лютого 2022 року він чітко зрозумів, що наше суспільство потрібно українізувати. Як він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, російська мова викликає у нього огиду, тому він робить зауваження молодим людям, які розмовляють мовою країни-агресора.

"Нехай старші розмовляють, до них претензій ніяких немає. А буває молодь, там 12 років, підлітки. І я думаю: "Блін, вас же вчила українська школа", – пояснив він.

Зібров додав, що російськомовна молодь звертає увагу на ставлення до неї, тому намагається переходити на українську.

Крім того, артист зазначив, що не слухає і російськомовні пісні.

"Мене дратують російські пісні, якщо я десь чую. У мене якась до російської мови зараз огида така", - підсумував Зібров.

Нагадаємо, раніше Павло Зібров розкрив секрет свого щасливого шлюбу.

Вас також можуть зацікавити новини: