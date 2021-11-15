Злата підігріла чутки новим фото в Instagram.

Українська співачка і головна героїня романтичного реаліті "Холостячка" Злата Огнєвіч поділилася у своєму інста-блозі новим знімком, в якому шанувальники помітили натяк на переможця шоу.

Так, Злата показала кадр, на якому позує закохана пара. Чоловік цілує дівчину, при цьому приховуючи своє обличчя. Але по зачісці фанати впізнали там Дмитра Шевченка, з яким у Злати почали зароджуватися стосунки на проекті.

Читайте також45-річна LAMA відмовила молодшому на 16 років коханому в одруженні"Коли душі знаходять розраду один в одному, розлука неможлива. Причини їх зближення не випадкові. Може бути, їй потрібен був хтось, щоб показати їй, як жити, а йому потрібен був хтось, щоб показати йому, як кохати", - підписала фото Огнєвіч.

"Цікаво, хто на фото. Схожий на Дмитра", "Це ви і Діма", "По тексту схоже натяком на Діму", "Яке чудове фото, дуже атмосферне", "Злато, а ви можете Дімі передати, що ми тепер і від нього чекаємо на пост?",- пишуть шанувальники.

Нагадаємо, у дев'ятому випуску шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч вручила бутоньєрки всім учасникам.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич