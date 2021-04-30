Автор і ведучий «Світу навиворіт» проведе спецоперацію, щоб дізнатися правду про пакистанця, який стверджує, що важить 430 кілограмів.

У новому випуску «Світу навиворіт», який вийде вже завтра, в суботу 1 травня о 18.20 на «1+1», Дмитро Комаров познайомить глядачів з давнім бойовим мистецтвом «кушті». У чому секрет пакистанців, які опанували бойове мистецтво і чому місцеві жителі шанують їх, як напівбогів, Дмитро дізнається у бою з чемпіоном країни.

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У місті Лахор команда «Світу навиворіт» вирушила в невелику закриту школу традиційних бойових мистецтв - кушті. Цьому виду єдиноборства вже півтори тисячі років. Раніше в Пакистані і Індії це був суперпопулярний спорт, а змагання збирали цілі стадіони. Боротьба дуже видовищна, проходить в грязюці, на земляному полі. Борці на тренуваннях піднімають колоди по 100 кг і більше, кам’яні брили, піднімають один одного. Чому цей спорт зникає? Сьогодні в Пакистані залишилося всього кілька невеликих закритих шкіл, де все ще зберігають знання кушті і виховують пакистанських супергероїв.

Телеведучий за традицією випробує все на собі - пройде повний цикл тренування, буде піднімати гігантські колоди і битися з чемпіоном.

Але головний ексклюзив випуску - Дмитро Комаров повернеться до «пакистанського Халка» Хана Баба, який став героєм минулої програми. Цей чоловік стверджує, що важить 430 кілограмів. Але багато хто говорить, що це обман, а його величезні форми - лише захований під одягом костюм. Дізнатися правду не дає велика кількість охорони - місцеву зірку охороняє цілий батальйон спецназу і поліції.

Телеведучий, щоб дізнатися правду, організував цілу спецоперацію: запросив до Пакистану керівника національного реєстру рекордів України, приїхав другий оператор, допомагали інші журналісти і мандрівники. Світ навиворіт спробує зробити те, що не вдавалося ще нікому - вивести знаменитого Хана Бабу на чисту воду і дізнатися, чи правда цей феномен, і людина вагою 430 кілограмів з легкістю пересувається, або це обман. Зйомка була небезпечною, тому що проходила на кордоні з Афганістаном, в дуже неспокійному регіоні. А знаменитість постійно знаходиться в супроводі великої кількості озброєної охорони. Будь-яка помилка для іноземця в цій країні може коштувати дуже дорого. Дмитро Комаров, щоб дізнатися правду, запропонував Хану Бабі можливість встановити світовий рекорд і довести свою силу і вагу.

Чим закінчиться спецоперація Дмитра Комарова і хто переможе в бою з чемпіоном Пакистану з боротьби кушті, - дивіться в новому випуску «Світу навиворіт» завтра, в суботу 1 травня о 18.20 на «1+1».

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Автор: Діана Могилєвич