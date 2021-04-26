Причиною смерті називають ускладнення від коронавірусу.

У Парижі у віці 59 років помер відомий дизайнер одягу Альбер Ельбаз.

Читайте такожПомер модельєр П'єр КарденЯк повідомляє видання Haaretz, модельєр помер у лікарні в суботу, 24 квітня, провівши кілька днів у комі. Причиною смерті видання називає ускладнення від коронавірусу.

Смерть Ельбаза підтвердили в швейцарському холдингу Richemont, якому належить запущений нещодавно модельєром новий бренд AZ Factory.

"Я втратив не тільки колегу, а й улюбленого друга. Альбер заслужив репутацію одного з найяскравіших і улюблених представників індустрії. Мене завжди захоплювали його інтелект, чутливість, щедрість і неприборкана жага творчості. Він був людиною виняткової теплоти і таланту, і його своєрідне бачення, почуття прекрасного і здатність до співпереживання складали незабутнє враження", - сказав засновник Richemont Йоханн Руперт, передає 112ua.tv.

Хто такий Альбер Ельбаз

Альбер Ельбаз народився 6 лютого 1961 року в Марокко, в єврейській родині. У 10-річному віці разом з родиною емігрував до Ізраїлю. У 1985 році Альбер Ельбаз переїхав до Нью-Йорка.

В середині 1990-х Ельбаз працював в модному будинку Guy Laroche, а в 1998 році став креативним директором Yves Sent Laurent. З 2001 по 2015 рік очолював один з найстаріших у Франції модний будинок Lanvin. Покинувши Lanvin через розбіжності з новим керівництвом будинку, Альбер Ельбаз почав співпрацювати з Converse, LeSportsac та іншими компаніями. У січні 2021 року модельєр запустив власний бренд AZ Factory.

За свою роботу в світі моди був удостоєний Ордена Почесного легіону.

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Автор: Ірина Погоріла