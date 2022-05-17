Фестиваль опинився під загрозою зриву.

У Росії під загрозою зриву опинився музичний фестиваль "Пісня року". Виною тому дефіцит українських зірок, які найчастіше і отримували цю нагороду.

Таку думку висловив музичний критик Павло Рудченко в інтерв'ю виданню "Абзац".

За його словами, раніше у фестивалі брали участь такі зірки як Софія Ротару, Валерій Меладзе, Віра Брежнєва, Лоліта та інші. А після того, як вони висловили свою антивоєнну позицію або публічно не підтримали диктаторський режим Володимира Путіна, вони стали "небажаними" в Росії.

"Валерій Меладзе, Настя і Потап, Віра Брежнєва, Софія Ротару, Іван Дорн. Це артисти, яких ми добре знаємо, але які показали свою позицію на противагу офіційній, проти нашої країни, нашої влади, наших людей", - сказав Рудченко.

Також він висловив думку з приводу того, що останні роки "Пісня року" трималася саме на українських артистах. А зараз там буквально нікому виступати, оскільки їх "заборонили" в РФ.

"Я навіть не розумію, чи буде цей фестиваль цього року. Зазвичай запис "Пісні року" відбувається в грудні. Якщо, дай Боже, закінчиться до цього часу війна, то, напевно, фестиваль буде, якщо ні, то проведення фестивалю під питанням", - додав критик.

Нагадаємо, раніше з'явився повний список українських артистів, яким заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

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