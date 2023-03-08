Юля "Медуза" поділилася неприємними враженнями.

Екс-учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Юлія "Медуза" Кучеренко розповіла про цькування в Одесі. Дівчина їздила туди зі своїм майстер-класом. За словами "Медузи", в Одесі до неї погано відносилися через українську мову.

"Це не одна історія. Весь наш вікенд супроводжувався такими моментами, дуже неприємними, які викликали... Нудило мене від цього. Я досить лояльно ставлюся до російськомовного населення, дорослих людей та людей похилого віку, яким складно перейти на українську. До харків'ян, наприклад, вони в цьому жили усе життя. Донбас, моя бабуся звідти. І я бачу, як їй складно (перейти на українську - УНІАН), але вона намагається. При цьому я не критикую і дуже лояльно ставлюся до таких людей", - розповіла дівчина в Stories.

Вона ледь стримувала емоції, коли пригадувала неприємні інциденти. "Медуза" була дуже засмучена, адже не очікувала на цькування через українську мову.

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"Але це таке ..., коли російськомовне населення зверхньо дивиться на нас, на людей, які спілкуються українською, які інакше вже не можуть. І це російськомовне населення Одеси, міста України... Вони ще кажуть "я не понимаю", - додала учасниця "Холостяка".

За словами Кучеренко, особливо неприємно їй було після того, як вона почула, що про неї кажуть люди. Так, "Медузі" розповіли про охоронця, який спочатку привітно її вітав, а потім погано відгукувався про неї.

"Коли ми прийшли в "Пасаж", і охоронець нам в обличчя: "Дівчата, окей проходьте". Але потім гостям, відвідувачам мого майстер-класу, місцевій дівчинці сказав: "А, це вам до тих, которые на мове говорят?". Твариною назвати складно! І після того відео, яке розлітелося в інтернеті...", - додала "Медуза" та пригадала про жахливе вбивство військового, якого окупанти вбили за слова "Слава Україні".

Згодом Юля розповіла, що отримала багато коментарів щодо цієї історії. Як виявилося, хтось підтримав дівчину, а хтось навпаки її засуджує. Як зазначила сама "Медуза", кожний має право на свою думку.

Нагадаємо, раніше "Пташка" з "Азовсталі" пояснила, чому не святкує 8 березня.

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