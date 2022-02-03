Телеведучий опублікував список жіночих прохань до чоловіків.

Відомий український психолог і телеведучий Дмитро Карпачов поділився порадами для чоловіків, які допоможуть налагодити відносини з жінками.

За словами ведучого, всі пункти зі списку написали самі жінки, підписниці Карпачова. Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Часто мої підписниці скаржаться на чоловіків. Дуже часто. І якось я запропонував їм розповісти в коментарях в Facebook, що повинен робити чоловік, щоб зробити жінку щасливою. Ось що вийшло. Важливо! Це не я придумав. Це написали ви - жінки. Я просто зібрав основні "болі"", - зазначив ведучий.

На першому місці в списку психолога стоїть прохання про повагу.

"Запам'ятай, я не річ і не твоя власність, я людина, особистість. Будь ласка, стався до мене шанобливо", - йдеться в коментарях.

Читайте такожФігура у стилі Кім Кардашян викликає комплекси в інших жінокТакож жінки просять виконувати чоловіків свої обіцянки і цікавитися проблемами і бажаннями своєї обраниці, адже саме так жінки розуміють, що небайдужі чоловікам.

"Не намагайся самостверджуватися, принижуючи мене, особливо прилюдно. Так, і свої образливі жарти теж тримай при собі, коли ми не одні", - пишуть підписниці.

Крім того, в коментарях жінки просили чоловіків не бути з ними грубими і агресивними, адже їх це ранить і лякає, а також допомагати в догляді за будинком і дітьми.

"Не стій на місці, розвивайся як особистість і професіонал. Для мене важливо бачити в тобі перспективи, так я буду відчувати, що наша сім'я в безпеці", - пишуть жінки.

Також вони просять про компліменти і будь-які подарунки, навіть символічні, які демонстрували б любов з боку чоловіків. У пості також просять чоловіків не зраджувати і не брехати, а якостями справжнього чоловіка вважають щедрість, доброту і впевненість в собі.

Нагадаємо, раніше психолог Наталія Самарець розповів, чому у відносинах так важливий компроміс.

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