Він помер у віці 69 років.

Японський художник манги Акіра Торіяма, творець всесвітньо відомих серій Dragon Ball і Dr Slump, помер у віці 68 років.

Як повідомляють його видавництво і студія в соціальній мережі Х, Торіями не стало 1 березня. Причина смерті - гостра субдуральна гематома.

"У Shueisha і всередині редакції ми глибоко засмучені раптовою звісткою про його смерть. Ми хотіли б віддати належне його великим досягненням, висловити йому нашу вдячність і висловити йому наші щирі співчуття", - ідеться в пресрелізі видавництва.

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Чим відомий Акіра Торіяма

Акіра Торіяма народився в Нагої (центральна Японія) 1955 року і здобув найбільшу популярність завдяки манзі "Перлина дракона", створеній 1984 року, яка розповідає про життя і пригоди генія бойових мистецтв Сон Гоку з дитинства. Він був заснований на китайському романі XVI століття "Подорож на Захід".

Пізніше цю мангу адаптували для телебачення, кіно та відеоігор. Також вона мала безліч сиквелів. Наприклад, Dragon Ball Z і Dragon Ball Super.

Акіра Торіяма також був автором безлічі інших серій манги, зокрема "Доктор Сламп". Вона розповідає про маленьку дівчинку-андроїда з величезною силою, створену вченим.

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