Російська зірка активно виступає за путінську криваву політику ще з 2017 року.

Російську співачку Ольгу Бузову бойкотували в Ізраїлі. Артистка, яка підтримує кривавий путінський режим протягом останніх шести років, планувала дати там концерти.

Однак в Хайфі і Беер-Шеві заходи були скасовані вже після того, як квитки розпродали. Про це стало відомо з сайту з продажу квитків. На даний момент у відкритому доступі є тільки квитки на концерт в Тель-Авіві, але його теж можуть скасувати.

Українська діаспора в Ізраїлі зараз сприяє тому, щоб концерти путіністів неможливо було провести. Стосується це не тільки Бузової, а й її колег - Кіркорова, Лепса, Доліної та інших.

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Що Ольга Бузова говорить про війну в Україні

Співачка активно виступає на підтримку кривавої кремлівської політики. Через це восени 2022 року вона потрапила до санкційного списку РНБО. В цей же час Бузова відвідувала тимчасово окупований Донецьк, де виступала для загарбників і публічно передала "гуманітарну допомогу".

Уже в травні 2023 року Ольга відпочивала в Швейцарії. У готелі її зустріли українці і звернулися до неї: "В Україні дітей вбивають, а тут росіяни стоять? Тобі, Бузова, показати кадри вбитих дітей і розбитих міст? Оля, підійди сюди. Чого ти боїшся? Чого тікаєш? Сволота". Після цих слів артистка-путіністка втекла.

Раніше УНІАН писав як через санкції збідніли Кіркоров, Бузова та інші зірки-путіністи.

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