Тепер вони почали рахувати гроші.

Ті російські артисти, які скаржилися на низькі доходи в період епідемії коронавірусу, зараз також переживають непростий час через санкції, накладені на РФ через агресію на території України. Замовлення на концерти та корпоративи різко впали, а разом з ними знизився і цінник на послуги. Хто з зірок-фанатів Путіна став рахувати гроші-розповіли в матеріалі "КП".

Яна Рудковська

Шанувальники зустріли продюсера, яка звикла до розкоші, в будівельному гіпермаркеті посеред стелажів з меблями економ-класу. У мережі, звичайно ж, обговорили те, що Рудковська почала економити, але сама знаменитість своє фінансове становище не коментувала.

Ольга Бузова

Епатажна зірка проекту "Дом-2" побудувала блискучу вокальну кар'єру. За свої виступи вона брала мільйони, але і витрачала чимало. Відомо, що один тільки склад для декорацій обходиться Олі в 300 тисяч на місяць. Однак зараз з її доходами все не так радісно, як раніше. Злиднів співачка побоюється.

"Бідність - це те, чого я ні в якому разі не хочу допустити у своєму житті. Я завжди буду працювати. І піду, якщо треба, офіціанткою, для мене це не проблема. А ще я ніколи не була триньканням", - зізналася зірка в одному зі своїх інтерв'ю.

Філіп Кіркоров

Не секрет, що цей любитель пір'я, стразів, блиску і епатажу ніколи не економив на своїй зовнішності. Наприклад, на своєму недавньому святкуванні 55-річного ювілею він змінив більше 20 сценічних костюмів. Експерти підрахували, що це могло обійтися співакові в 400 мільйонів рублів. Після цього, мабуть, довелося затягнути пояси.

"Час диктує економію. Я скоротив величезну команду, залишилися всього чотири людини - справжні однодумці", - заявив артист-путініст на своєму концерті.

Сергій Звєрєв

Зірка в шоці від високих цін і зниження попиту на ринку його послуг, тому він закриває свої салони краси в Москві.

"У Москві дуже дорога оренда. Це просто нереально! Зараз, скільки я знаю своїх колег, у всіх така ситуація, не тільки у мене. Багато дизайнерів, наприклад, закрили ательє і на дому намагаються шити. Я, дивлячись на них, розумію, що зараз відкривати нічого не треба. Та й велика частина моїх клієнтів поїхали за кордон. А тим, які залишилися, зараз ні до чого", - обурився епатажний артист.

Зараз він заробляє на життя виступами на корпоративах, але і їх вже не так багато, як раніше.

Нагадаємо, під час свого ювілею Кіркоров влаштував шоу на хресті, за що його звинуватили у провокації.

Вас також можуть зацікавити новини: