Як виявилося, артист нічого про це навіть не знав.

Український артист Олег Скрипка не братиме участі в "благодійному" івенті, який повинен відбутися в гольф-клубі "Оболонь".

Прес-служба артиста в коментарі УНІАН повідомила, що Скрипка не буде хедлайнером цього заходу, та й взагалі вони вперше про це чують:

"Ми в таких заходах участі не беремо. Це офіційна інформація від прес-служби артиста. Я прошу вас передати організатору (концерту, - УНІАН), який собі там щось придумав, що якщо він буде займатися таким шахрайством, ми подамо позов до суду".

Скандал навколо "благодійного" концерту

Учасник талант-шоу "Україна має талант" Микита Прилуцький пише українським зіркам з пропозицією взяти участь у "благодійному" концерті, проте за участь доведеться заплатити. В якості приманки він повідомив, що хедлайнером заходу буде Олег Скрипка та інші знаменитості.

Зокрема, таку пропозицію він зробив українській співачці Zelenooka. Він сказав, що за участь в івенті їй потрібно заплатити 500 доларів.

Як з'ясувалося пізніше, Прилуцький пропонував свої послуги росіянам. І робив він це вже під час повномасштабного російського вторгнення. Спілкуватися з журналістами на цю тему він відмовився.

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