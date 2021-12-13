За словами блогерки, вони продовжують спілкуватися.

Українська блогерка-мільйонниця Софія Стужук вперше прокоментувала, які відносини поєднують її з екс-коханим Саші Бо - Ігорем Пустовітом. За словами дівчини, Ігор їй подобається.

Про це вона розповіла в Instagram.

Знаменитість кілька днів провела у компанії Пустовіта. Разом блогери ходили у ресторани, подорожували засніженими Карпатами та ділилися спільними кадрами.

Разом з Ігорем Софія вперше спробувала традиційну гуцульську страву - банош.

Лише вчора Софія повернулася до дітей та відповіла фоловерам на кілька питань щодо стосунків з Ігорем.

На запитання підписниці, чи подобається їй Пустовіт, Стужук відповіла ствердно.

"Я не спілкуюся з людьми, які мені не подобаються", - зазначила блогерка й опублікувала фото з Пустовітом та своєю подругою.

Також Софія відповіла на ще одне питання щодо нових стосунків.

"А що у вас з Ігорем Пустовітом?" – запитав фоловер блогерки.

Вона відповіла, що почала спілкуватися з чоловіком у жовтні 2021.

Виявилося, у нас багато спільного... Продовжуємо спілкуватися, як бачите, – написала Стужук.

Читайте такожСтужук, Пустовіт, Омович: топ-5 українських блогерів, які "перекроїли" своє тіло (фото)Як повідомляв УНІАН, українська блогерка-мільйонниця Софія Стужук заінтригувала фоловерів романтичними кадрами з колишнім чоловіком своєї колеги та подруги Саші Бо - Ігорем Пустовітом. Пара разом відпочиває у Буковелі.

Саша Бо після скандального розлучення з Ігорем Пустовітом вперше показала свого нового бойфренда. Дівчина опублікувала ролик, на якому вони сидять на балконі. Саша вмостилася на руки молодої людини і пила біле вино. Потім пара поцілувалася.

Екс-чоловік Саші - Ігор Пустовіт - також довго не нудьгував. Після розлучення він практично одразу показав свою нову дівчину. Вони вже встигли разом відпочити в Греції.

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Автор: Марта Гичко