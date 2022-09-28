Лідер гурту "Бумбокс" поділився фотографіями з окопів.

Лідер українського музичного гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк поділився фотографіями з передової. Він показав, як виглядає його день на військових позиціях. Знімки були опубліковані в Instagram-акаунті групи "Бумбокс".

Їх зробив фотограф і режисер Стас Гуренко, який раніше знімав кілька кліпів для "Бумбокса". Зараз Гуренко побував на передовій, сфотографував Хливнюка в машині і в окопі. На фото потрапив і ударний дрон Punisher, яким керує артист.

Відео дня

"Стас Гуренко з'їздив до хлопців і привіз цікаві фотографії. До речі, біла пташка на фото — той же Punisher", - сказано в описі в профілі групи.

Коли Андрій Хливнюк взяв у руки зброю

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Андрій Хливнюк взяв у руки зброю і пішов захищати свою Батьківщину. Зараз він також знаходиться на позиціях. Музикант був патрульним поліцейським батальйону Тор (тактико-оперативне реагування) у складі підрозділу Софія Управління патрульної поліції в Києві. Зараз Хливнюк - пілот ударного дрона.

Нагадаємо, лідер "Бумбоксу" Хливнюк розповів, що зробить з осколком міни, який поранив йому обличчя.

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