Момент зафіксували камери відеоспостереження.

Відома українська телеведуча Василіса Фролова, яка народилася в Харкові, показала своїм шанувальникам жахливі кадри. В її рідний двір прилетіла російська ракета. За попередніми даними, в результаті прильоту загинуло дві людини. Серед травмованих - маленькі діти.

Зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram, що новина про попадання ракети у двір стала шоком, від якого їй важко відійти.

Василіса поділилася кадрам, які вдалося зняти завдяки камерам відеоспостереження.

"Чотири хрущовки, в яких я знала майже всіх жителів, кожен під'їзд, тому що скрізь були друзі та однокласники, пам'ятаю кожну яму в асфальті, тому що перший власний автомобіль припаркувати саме в цьому дворі було дитячою мрією. Я весь день досі не можу це прийняти, але мені вже написало стільки людей... Двоє людей у моєму дворі загинули, поранені дітки, які просто грали у футбол. Ще не придумали такого слова, яке хоча б близько описало цих тварюк", - висловилася телеведуча Василіса Фролова

Нагадаємо, в результаті авіаудару по Києву постраждала квартира телеведучої Лідії Таран.

Вас також можуть зацікавити новини: