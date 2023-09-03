Невідомі, представившись медиками, повідомили дружині Олексія Яніна, що він мертвий.

Дружина відомого російського актора Олексія Яніна, співачка Дарина (дівоче прізвище - Клюшникова) спростувала інформацію про його смерть і заявила, що сталася "жахлива помилка". Її обдурили люди, які назвалися лікарями медичного закладу, де знаходиться її чоловік.

"Це просто крик душі. Сьогодні з нашою сім'єю сталася жахлива, жорстока ситуація. Новина, яку ми отримали від представників НДІ швидкої допомоги їм. М.В. Скліфосовського, виявилася помилкою. Льоша дійсно знаходиться у вкрай важкому стані в реанімації, у комі, але він живий", - написала дружина Яніна в Instagram.

Незабаром вона розповіла про ситуацію в коментарі для росЗМІ. Виявилося, що про "смерть" чоловіка їй повідомили вранці, 2 вересня. У лікарню дружина актора зуміла додзвонитися лише до вечора, але тіло їй не віддали.

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"Олексій живий. Я не розумію, як так вийшло. Весь день нам не давали інформацію, не видавали тіло. Сталася жахлива помилка. Тому що ввечері мені вдалося зв'язатися з головним лікарем, який сказав, що Льоша живий. Так, він у вкрай важкому стані, у комі, але живий. Щодо прогнозів, я не можу вам зараз нічого сказати... Ми всі віримо і сподіваємося на краще", - додала дружина Яніна.

Вона впевнена в тому, що люди, які повідомили їй новину про "смерть" чоловіка, не були співробітниками ритуальної служби. Вони називали себе медиками і не просили ніяких грошей. Щоб зрозуміти, хто її обдурив, дружина Яніна написала заяву в поліцію.

"Смерть" Олексія Яніна - що відомо

Нагадаємо, вчора росЗМІ повідомили про те, що відомий актор Олексій Янін, якого вісім років тому розбив інсульт, помер у судомах після нападу епілепсії. Дружина артиста коментарі не давала, проте з'явилася інформація про те, що вона від нього "втекла".

Жінка нібито давно не живе з Яніним, тому що той прикутий до ліжка і не може самостійно пересуватися. За ним доглядає його мати.

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