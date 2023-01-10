Лариса Удовиченко потрапила в скандал.

Днями в Санкт-Петербурзі відбувся спектакль під назвою "Гра на виліт", під час якого сталося несподіване. Одну з головних ролей повинна була виконати актриса Лариса Удовиченко, але вона на спектакль не з'явилася.

Замість неї на сцені з'явилася Тетяна Абрамова та інші люди в кольорах прапора України. Як повідомляють росЗМІ, раніше такого не було.

"На Абрамовій була блакитна блуза і жовта квітка на голові, на артисті - блакитний піджак з жовтою квіткою. Остання крапля - це коли виходить актриса в блакитній сукні і довгих жовтих рукавичках", - сказала обурена росіянка в коментарі росЗМІ.

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Також у мережі розкритикували Удовиченко, яка не прийшла на виставу, адже як вважають прихильники злочинного режиму Кремля - це неповага до них.

Україна ввела санкції проти російських артистів

7 січня Україна ввела нові санкції проти ряду артистів Російської Федерації терміном на 10 років. У цей список потрапили Кіркоров, Галустян, Лоліта та інші.

Згідно з документом, підсанкційним особам заблокують їхні українські активи. Крім цього, з ними припинять торговельні операції, анулюють всі ліцензії або дозволи, заборонять вчинення угод з цінних паперів і передачу авторських прав.

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