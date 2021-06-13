Правоохоронцям 59-річна росіянка повідомила, що прямує в Одесу, щоб виступити в театрі.

Прикордонники Білгород-Дністровського загону не пропустили через українсько-молдовський кордон громадянку Росії - акторку озвучування та дубляжу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

«Учора в пункт пропуску «Паланка-Маяки-Удобне», що на українсько-молдовському кордоні, на в’їзд в Україну прибула громадянка РФ. Під час заходів контролю прикордонники Білгород-Дністровського загону встановили, що іноземка незаконно перебувала у Криму», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронцям 59-річна росіянка повідомила, що прямує в Одесу, щоб виступити в театрі. Прикордонники відмовили їй у в’їзді в Україну, оскільки на півострів жінка потрапила з порушенням встановленого порядку в’їзду та виїзду.

Крім того, їй заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки.

Ім’я порушниці не назвали, але зазначили, що жінка є відомою в Росії акторкою озвучування та дубляжу, а також співачкою.

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Автор: Тамара Отовська