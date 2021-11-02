За словами боксера, Боржемська налаштувала проти нього дітей і всіма силами перешкоджає їх спілкуванню.

Відомий український боксер і зірка телешоу В'ячеслав Узєлков розповів про те, що він дуже рідко бачить своїх дітей, які живуть разом з його колишньою дружиною Мариною Боржемською. Говорячи про екс-обраницю, спортсмен кілька разів настільки сильно злився, що починав матюкатися і навіть зірвав інтерв'ю.

Узєлкову досі не вдалося домовитися з колишньою дружиною про спільне виховання дітей. Під час інтерв'ю на програмі "Зірковий шлях" він зняв з себе мікрофон і зі скандалом пішов.

За словами боксера, він не хоче говорити про колишню дружину. Йому вже нецікаво обговорювати скандали з Боржемською, проте його турбує той факт, що вона перешкоджає його спілкуванню з дітьми. Син і дочка не беруть трубки від Узєлкова, коли той їм дзвонить. Боксер може бачити дітей лише двічі на рік - на їхні дні народження.

Однак Боржемська не запрошує Узєлкова на дитячі свята. Боксер шукає зустрічі з сином і дочкою, але ті відмовляються від прогулянок і постійно знаходять відмовки. Спортсмен не звинувачує дітей, адже вважає, що це його колишня дружина разом зі своїми батьками налаштовує їх проти нього.

Під час інтерв'ю журналістка запитала, чи не хоче боксер разом з Боржемською звернутися до фахівців, які допоможуть їм налагодити стосунки й нарешті "поділити" дітей. Питання настільки сильно розлютило Узєлкова, що він не стримався і кілька разів вилаявся матом.

"Я це розумію, але спочатку потрібно повернути мозок Марини на місце... Це не може бути з одного боку. Чому я?",- сказав спортсмен і різко встав.

Боксер почав знімати з себе мікрофон і пішов з кадру. На інтерв'ю він так і не повернувся.

Узєлков і Боржемська - що відомо про розлучення пари

Марина і В'ячеслав Узєлкови були зірковими тренерами 8 сезону реаліті-проекту "Зважені та щасливі". Вони розлучилися після 22 років шлюбу в 2018 році. розірвання шлюбу Узєлкова і Боржемської супроводжувалося скандалами і взаємними звинуваченнями.

У шлюбі у пари народилося двоє дітей - син Роберт і дочка Олівія. В інтерв'ю боксер не раз зізнавався, що головним пріоритетом в його житті була і залишається сім'я.

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Автор: Поліна Кузенко