Користувачі мережі порівняли модель з клоуном з фільмів жахів.

У Росії відбувся конкурс краси серед заміжніх жінок. Новою "Місіс Росія-2023" стала Наталія Оскар. У мережі вже висміяли дівчину, чия зовнішність лякає, а не захоплює.

Так, користувачі мережі звинуватили організаторів конкурсу в корупції. Вони впевнені, що чесне журі ніколи не віддало б перемогу жінці зі штучною зовнішністю.

Варто відзначити, що модель захоплюється "уколами краси". Помітно, що вона робила вилиці, колола губи і лоб.

Відео дня

Крім того, в мережі помітили, що Оскар фотошопить свої фотографії в соцмережах, адже наживо вона має зовсім інакший вигляд.

Що пишуть користувачі мережі

"Жах жахливий! Суцільні філери"

"Ох і кобила! Страх божий, одразу видно "прозорість" всіх цих конкурсів. Скільки ж років її "папіку" і скільки він відвалив за її перемогу?"

"Все що ми повинні знати про нинішню красу"

"Хто більше проплатив, та й виграла"

"Потвора потворна, що відбувається? Де очі журі? Кінь Д'артаньяна. За яким принципом вибирають таких страшних?"

"Фотошоп їй личить"

Більш того, користувачі порівняли Наталю Оскар з клоуном з фільму жахів. Один з фоловерів написав: "Типова "королева краси" в Росії. Пику нафотошопила, губи наколола, свисток свій нафарбувала. Там, схоже, в журі сліпі сидять. Ось на кого вона реально схожа".

Хто така Наталія Оскар

Наталія Оскар народилася на Далекому Сході, але згодом переїхала до Москви. Жінка у фіналі конкурсу виконала пісню "Я - твоя Місіс Росія", через що тільки підігріла чутки про корупцію на заході.

Також відомо, що за перемогу в конкурсі боролися 83 жінки, найстаршій з них 62 роки.

Вас також можуть зацікавити новини: