Як відомо, Святослав Вакарчук багато років захоплюється йогою.

Фронтмен популярної української рок-гуппи "Океан Ельзи", 46-річний Святослав Вакарчук рідко демонструє відверті знімки і поводиться досить стримано на публіці.

Але сьогодні він порадував своїх шанувальників і показав свій торс і прес без сорочки.

Як відомо, багато років музикант захоплюється йогою. На своїй сторінці в Instagram Вакарчук показав результат - еталонний атлетичний рельєф і бездоганні кубики преса.

"Йога ніколи не дається легко, але завжди нагороджує", — інтелігентно похизувався Вакарчук.

Раніше Вакачук показував свої тренування, але ніколи - їх результат. Втім, гнучкість вражаюча.

Знімок за лічені хвилини набрав тисячі лайків і коментарів: "Абалдєть, які кубики на пресі!", "Форма бомба", "Класно, коли чоловіки теж займаються йогою!" та ін.

Раніше УНІАН писав, що в травні Вакарчук вперше став батьком з новою обраницею, залишивши дружину Лялю Фонарьову.

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Автор: Вікторія Гордієнко