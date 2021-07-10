У червні лідер "ОЕ" публічно заявив про розлучення з Лялею Фонарьовою.

46-річний фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук заявив, що з 23-річною співачкою Віталіною Мусієнко його об’єднують суто творчі та робочі стосунки.

Про це він заявив у коментарі Обозреватель на фестивалі Atlas Weekend.

Напередодні ЗМІ поширили інформацію про начебто роман між вокалістами. Своєю чергою, Вакарчук назвав чутки «безглуздими».

«Чутки дурні. Їх немає що коментувати. Я доросла людина», – зауважив зірка.

Читайте такожТаємницю розкрито: найкрасивіша жінка у світі засвітила нового бойфренда (фото)Передусім музикант наголосив на творчій співпраці з Мусієнко: «Вона сьогодні (9 липня) з нами вийде на сцену як спеціальний гість. В одній або двох піснях – як настрій буде».

Видання пише, що Вакарчук заявив про підтримку «активних творчих стосунків» з Віталіною.

«Сподіваюся, що у неї все буде дуже добре з точки зору її майбутньої сольної кар'єри», – підкреслив він.

Святослав Вакарчук виступав у п’ятницю, 9 липня, на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend у Києві.

Atlas Weekend 2021 у фото:

У червні лідер «ОЕ» публічно заявив про розлучення з Лялею Фонарьовою, з якою вони прожили разом 20 років.

Пара познайомилася ще в студентські роки, Ляля тоді була заміжня і вже виховувала доньку Діану. Однак Святослав «не здався без бою» і зрештою завоював серце дівчини.

Нещодавно у програмі «Викриття» писали про начебто роман Вакарчука з 23-річною Віталіною Мусієнко. Таблоїди стверджували, що кілька разів бачили, як пара цілувалася. Дівчина, за даними інсайдерів медіа, супроводжує музиканта у турах.

Віталіна Мусієнко родом з Полтавської області, переможниця «Голосу країни-6». Під час сліпих прослуховувань дівчина довела Вакарчука, який був серед членів відбору, до сліз.

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Автор: Іван Бойко