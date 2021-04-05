Шанувальникам сподобався знімок Ваккі з дочкою і дружиною.

Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі продовжує ділитися з шанувальниками сімейними фотографіями.

Читайте також"Танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі показавши фото з тримісячною донькоюНа сторінці в Instagram танцюючий мільйонер опублікував свіжі фото з дружиною і тримісячною Блу Ієрусалимою.

На фотографії Ваккі сидить в штучній повітряній кулі зі своєю сім'єю. Маленьку дочку вони з дружиною тримають на руках.

"Всіх з Великоднем! Ми вирішили полетіти на повітряній кулі... Це буде найкраща подорож на світі... Подорож нашої сім'ї. Хай благословить вас усіх бог", - підписав знімок Ваккі.

Шанувальникам сподобалися сімейні знімки Ваккі. Вони засипали його сім'ю привітаннями з Великоднем.

Хто такий Джанлука Ваккі

Джанлука народився 5 серпня 1967 року в Болоньї в заможній родині.

Джанлука Ваккі став відомий завдяки відео, в якому він танцює зі своєю дівчиною (на той момент) Джорджією Габріеле на борту яхти під музику Рікі Мартіна.

У 2016 році ролик зробив його зіркою Instagram, з кожним днем його популярність все зростала.

27 жовтня 2020 року його кохана Шерон Фонсека народила йому дочку. Це перша дитина у 53-річного мільйонера.

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Автор: Ірина Погоріла