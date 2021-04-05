Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі продовжує ділитися з шанувальниками сімейними фотографіями.
Читайте також"Танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі показавши фото з тримісячною донькоюНа сторінці в Instagram танцюючий мільйонер опублікував свіжі фото з дружиною і тримісячною Блу Ієрусалимою.
На фотографії Ваккі сидить в штучній повітряній кулі зі своєю сім'єю. Маленьку дочку вони з дружиною тримають на руках.
"Всіх з Великоднем! Ми вирішили полетіти на повітряній кулі... Це буде найкраща подорож на світі... Подорож нашої сім'ї. Хай благословить вас усіх бог", - підписав знімок Ваккі.
Шанувальникам сподобалися сімейні знімки Ваккі. Вони засипали його сім'ю привітаннями з Великоднем.
Хто такий Джанлука Ваккі
Джанлука народився 5 серпня 1967 року в Болоньї в заможній родині.
Джанлука Ваккі став відомий завдяки відео, в якому він танцює зі своєю дівчиною (на той момент) Джорджією Габріеле на борту яхти під музику Рікі Мартіна.
У 2016 році ролик зробив його зіркою Instagram, з кожним днем його популярність все зростала.
27 жовтня 2020 року його кохана Шерон Фонсека народила йому дочку. Це перша дитина у 53-річного мільйонера.
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