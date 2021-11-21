Номер вийшов дуже пристрасним і неймовірно красивим.

У неділю відбувся 12 ефір шоу "Танці з зірками". Разом з фехтувальницею Ольгою Харлан і хореографом Дмитром Дікусаром на сцену вийшла переможниця одного з сезонів, "чорна пантера" Санта Дімопулос.

Трійка учасників виконала неймовірно чуттєвий і пристрасний танець. Вони постали в образі вампірів, а в кінці і зовсім політали під куполом.

Читайте також"Рок-діва": Ані Лорак у латексі розпалила мережу"Я прийшла допомогти цій парі дійти до фіналу і перемогти в шоу. Діма давно бере участь у проекті, але жодного разу не перемагав. А Оля - боєць, і буде йти до кінця. Я привнесу в цю пару трохи більше вогню і пристрасті. Оля гідна тримати в руках кубок", - сказала Санта.

А ось Ольга Харлан хоче перемогти заради свого партнера Дмитра Дікусара.

"Я хочу перемогти заради Діми. Він гідний сидіти в кріслі судді", - сказала Харлан.

Нагадаємо, раніше Катерину Кухар розкритикували за сальсу в міні-сукні.

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Автор: Діана Могилєвич