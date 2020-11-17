Варю в школі ображали однокласники.

Дочка українського коміка Євгена Кошового, Варвара, розповіла, що була жертвою булінгу.

Про це йдеться в сюжеті ЖВЛ.

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За словами дівчинки, її в школі "труїли" тому що її тато відомий артист.

"Мені було дуже прикро, коли задирали: "Ось у тебе тато клоун" і я не могла нічого відповісти. І я сказала: "Ніколи, ніколи більше не смійте говорити про мою сім'ю так, особливо про мого батька", - сказала Варя.

Але тоді Варі здавалося, що батько не зовсім розуміє, наскільки їй прикро. Зате зараз дівчинка впевнена, що її батько - це її опора. Він був поруч з нею, коли вона вирішила підкорювати сцену проекту "Голос.Діти". І навіть коли Варя двічі не дійшла до фіналу, батько все одно її підтримував.

"Я просто хотіла, щоб люди ставилися до мене, як до нормальної дитини, а не як до дочки Кошового, дочки клоуна. Мій тато - не клоун! Він для мене підтримка, я його дуже сильно люблю", - додала Варя.

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Автор: УНІАН